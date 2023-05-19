Житель алтайского города решил перевоспитать трех девочек и угрожал им топором

Мужчина решил преподать урок трем девочкам и погнался за ними с топором в Камне-на-Оби. Об этом сообщают "Каменские новости".

Свидетелем пугающего воспитания стала местная жительница.

Она навещала маму на 330 квартале 18 мая. Около дома она заметила, как за тремя девочками гонится мужчина с топором через улицу Новую.

Девочки рассказали, что не знают мужчину и не понимают, зачем он за ними гонится. По словам очевидицы, им было не больше 14 лет.

Тогда девушка самостоятельно остановила мужчину и спросила, что происходит. Он объяснил тем, что девочки якобы нюхают клей и грубят ему. На угрозу со стороны девушки вызвать полицию, мужчина выкрикнул: «Вызывай!», и снова помчался за детьми.

Девушка вызвала полицию и попыталась снова остановить мужчину. На помощь ей пришли проезжавшие мимо парень с девушкой и ее сосед. Неадекватный местный житель угрожал и им.

На место происшествия прибыли три машины полиции. Они задержали мужчину. До приезда полиции он успел выкинуть топор в люк, но нашли и его.