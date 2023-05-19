19 мая
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Происшествия

Житель алтайского города решил перевоспитать трех девочек и угрожал им топором

Мужчина решил преподать урок трем девочкам и погнался за ними с топором в Камне-на-Оби. Об этом сообщают "Каменские новости".

Топор
Топор
СС0

Свидетелем пугающего воспитания стала местная жительница.

Она навещала маму на 330 квартале 18 мая. Около дома она заметила, как за тремя девочками гонится мужчина с топором через улицу Новую.

Девочки рассказали, что не знают мужчину и не понимают, зачем он за ними гонится. По словам очевидицы, им было не больше 14 лет.

Тогда девушка самостоятельно остановила мужчину и спросила, что происходит. Он объяснил тем, что девочки якобы нюхают клей и грубят ему. На угрозу со стороны девушки вызвать полицию, мужчина выкрикнул: «Вызывай!», и снова помчался за детьми.

Девушка вызвала полицию и попыталась снова остановить мужчину. На помощь ей пришли проезжавшие мимо парень с девушкой и ее сосед. Неадекватный местный житель угрожал и им.

На место происшествия прибыли три машины полиции. Они задержали мужчину. До приезда полиции он успел выкинуть топор в люк, но нашли и его.

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