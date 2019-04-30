Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края без передних зубов пропал с турбазы у Телецкого озера

Полиция объявила в розыск жителя Алтайского края, который ушел с турбазы «Исток» в Республике Алтай и пропал, сообщает пресс-центр ГУ МВД по Республике Алтай.

Дайверы на Телецком озере
Дайверы на Телецком озере
Роман Воробьев

24 апреля около 16:00 часов Евгений Бобров ушел с туристической базы «Исток» в селе Артыбаш Турочакского района и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

Сообщается, что мужчина 1983 года рождения, жил в селе Макарьевское, Красногорского района.

Приметы разыскиваемого:

  • на вид 38-­40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, тип лица европейский,
  • отсутствуют передние зубы,
  • был одет в спортивную кофту синего цвета, камуфлированные зеленые брюки, черные ботинки.

Всех располагающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8­ (388­43) ­22-­0-­02, 8 (38822) ­9-­23-­28, либо в ближайший отдел полиции по телефону 02.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость