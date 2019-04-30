Житель Алтайского края без передних зубов пропал с турбазы у Телецкого озера

Полиция объявила в розыск жителя Алтайского края, который ушел с турбазы «Исток» в Республике Алтай и пропал, сообщает пресс-центр ГУ МВД по Республике Алтай.

24 апреля около 16:00 часов Евгений Бобров ушел с туристической базы «Исток» в селе Артыбаш Турочакского района и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

Сообщается, что мужчина 1983 года рождения, жил в селе Макарьевское, Красногорского района.

Приметы разыскиваемого:

на вид 38-­40 лет , рост 170 см , среднего телосложения , тип лица европейский,

рост 170 см среднего телосложения тип лица европейский, отсутствуют передние зубы,

был одет в спортивную кофту синего цвета , камуфлированные зеленые брюки , черные ботинки.

Всех располагающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8­ (388­43) ­22-­0-­02, 8 (38822) ­9-­23-­28, либо в ближайший отдел полиции по телефону 02.