Житель Алтайского края без передних зубов пропал с турбазы у Телецкого озера

24 апреля около 16:00 часов Евгений Бобров ушел с туристической базы «Исток» в селе Артыбаш Турочакского района и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.
Сообщается, что мужчина 1983 года рождения, жил в селе Макарьевское, Красногорского района.
Приметы разыскиваемого:
- на вид 38-40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, тип лица европейский,
- отсутствуют передние зубы,
- был одет в спортивную кофту синего цвета, камуфлированные зеленые брюки, черные ботинки.
Всех располагающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (38843) 22-0-02, 8 (38822) 9-23-28, либо в ближайший отдел полиции по телефону 02.