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Происшествия

Житель Алтайского края до смерти избил гостя бабушки деревянной рейкой

Жителя Павловского района будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Потерпевший скончался, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Задержание. Наручники.
Задержание. Наручники.
СС0

По данным следствия, ночью в декабре 2019 года пьяный мужчина пришел к своей бабушке. В гостях у пожилой женщины был знакомый обвиняемого, произошла ссора. Во время конфликта мужчина нанес множественные удары руками и деревянной рейкой по голове гостя.

Рано утром 53-летний потерпевший пошел на трассу, чтобы на попутном транспорте уехать домой, но по дороге скончался от закрытой черепно-мозговой травмы из-за нанесенных ударов.

Во время следствия обвиняемый полностью признал вину, утверждая, что причинять вред здоровью не хотел. Уголовное дело направили в суд.

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