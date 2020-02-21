Житель Алтайского края до смерти избил гостя бабушки деревянной рейкой

По данным следствия, ночью в декабре 2019 года пьяный мужчина пришел к своей бабушке. В гостях у пожилой женщины был знакомый обвиняемого, произошла ссора. Во время конфликта мужчина нанес множественные удары руками и деревянной рейкой по голове гостя.
Рано утром 53-летний потерпевший пошел на трассу, чтобы на попутном транспорте уехать домой, но по дороге скончался от закрытой черепно-мозговой травмы из-за нанесенных ударов.
Во время следствия обвиняемый полностью признал вину, утверждая, что причинять вред здоровью не хотел. Уголовное дело направили в суд.