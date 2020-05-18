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Происшествия

Житель Алтайского края дважды сидел за убийство, что не помешало ему решиться на третье

36-летний житель Заринского района вспомнил былые обиды и отомстил отчиму. Он несколько раз ударил мужчину ножом в шею, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
altapress.ru

Сельчанин с подругой пришел в дом матери, где стал распивать спиртное. Ранее мужчина дважды отбывал наказание за убийство и после освобождения просил мать прописать его в доме, но ее сожитель был против.

Вспомнив давнюю обиду, обвиняемый стал предъявлять претензии отчиму и в итоге кухонным ножом нанес несколько ударов в шею.

Довести умысел на убийство злоумышленнику не удалось по независящим от него обстоятельствам — потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Рецидивист вину в преступлении признал частично: он утверждал, что не хотел убивать отчима. Следователям все же удалось доказать умышленный характер причинения ножевых ранений.

Уголовное дело передали в суд.

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