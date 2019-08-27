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Происшествия

Житель Алтайского края год избивал и унижал маленького сына

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Рубцовска. Мужчину подозревают в истязании маленького сына, сообщает СУ СКР по региону.

Ремень.
Ремень.
СС0

По версии следствия, с 2018 по 2019 год мужчина избивал 7-летнего сына. Сейчас ребенка изъяли из семьи и отправили в социальное учреждение. Решается вопрос о лишении подозреваемого родительских прав.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Правоохранители продолжают расследование.

Напомним, ранее в Алтайском крае 37-летняя женщина, несколько лет истязавшая пасынков, признана виновной в преступлении, предусмотренном статьей 117 УК РФ: причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев. Срок она получила условный — 3,5 года.

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