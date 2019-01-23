Житель Алтайского края год насиловал 12-летнюю родственницу

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Новоалтайска. Его обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности маленькой девочки.

По данным следствия, в конце 2016 года обвиняемый с супругой переехал в Новоалтайск. Какое-то время он вместе с женой жил в доме ее родной сестры, у которой была 12-летняя дочь.

Войдя в доверие к ребенку, мужчина неоднократно оказывал девочке знаки внимания. А после того, как купил с супругой собственное жилье, под предлогом помочь по хозяйству часто приходил в дом к родственникам, — отмечают в ведомстве.

В январе 2017 года, находясь в доме родственников наедине с ребенком, обвиняемый совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого он неоднократно совершал насилие в отношении девочки, пока в 2018 году об этом не узнала мать ребенка.

Во время расследования уголовного дела обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.