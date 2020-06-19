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Происшествия

Житель Алтайского края гулял с обрезом и просто так убил кочегара

Житель Бийска обвиняется в убийстве кочегара. Мужчина сделал из охотничьего ружья обрез и в пьяном виде отправился гулять по улицам. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Котельная, отопительный сезон.
Котельная, отопительный сезон.
altapress.ru

Все случилось на новогодних каникулах. Мужчина после выпитого спиртного взял с собой обрез, который ранее самостоятельно сделал из охотничьего ружья

Дойдя до территории компании, где он работал грузчиком, прошел в котельную и увидел там кочегара. Без какого-либо мотива он выстрелил в мужчину, после чего, взяв с тумбочки ключи от его автомобиля, поехал кататься, пока не попался сотрудникам ДПС.

«При отсутствии прямых свидетелей совершения обвиняемым вышеописанных преступлений, следователем по уголовному делу проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступлений и сбор доказательств виновности лица их совершивших», — сообщили в краевой прокуратуре.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело передадут в суд.

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