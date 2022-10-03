4 октября
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Происшествия

Житель Алтайского края хотел инвестировать, а в итоге потерял 2 млн рублей

Житель Ребрихинского района хотел заработать в интернете, но попал на мошенников. В результате он потерял 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Анонимные интернет-мошенники.
Анонимные интернет-мошенники.
Pixabay.com

Сообщение о мошенничестве поступило в МВД района от местного жителя 64 лет.

Потерпевший рассказал, что хотел заработать в интернете и нашел объявление об инвестировании денежных средств. Прельстившись на многообещающий заголовок, он отправил заявку.

С потерпевшим связался мужчина и предложил внести первый взнос в размере двух млн рублей. Чтобы собрать нужную сумму, мужчина взял несколько кредитов. Но вывести деньги из системы гражданин уже не смог.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

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