Житель Алтайского края хотел сэкономить на тракторе и потерял почти миллион рублей

36-летний житель Алтайского края планировал подешевле купить трактор. Он наше в интернет объявление с подходящей ценой, но оказался жертвой мошенника, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В объявлении говорилось о продаже трактора МТЗ 82.1 стоимостью 960 тысяч рублей. Техника якобы находилась на консервации в Красноярском крае и никогда не эксплуатировалась.

Мужчина посчитал, что это хороший вариант и перевел на указанный лже-продавцами банковский счет всю сумму денег, после чего стал дожидаться доставки. Когда в указанный срок трактор так и привезли, а на указанные телефоны не получилось дозвониться, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Полицейские устанавливают личности лже-продавцов.