Житель Алтайского края хотел стать криптовалютчиком и потерял более 200 тысяч рублей

Мужчина оставил персональные данные на сайте организации. Потом с ним связались представители интернет-компании, рассказали в полиции.
Голос по телефону убедил потерпевшего перевести деньги на банковский счет. После этого с ним перестали поддерживать контакт.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае не стоит переводить денежные средства незнакомым людей, даже если они представляются представителями якобы крупных и солидных организаций.