Житель Алтайского края хотел стать криптовалютчиком и потерял более 200 тысяч рублей

Житель Усть-Калманского района нашел в интернете объявление, в котором предлагались услуги по обучению заработку на криптовалюте. Стоили такие секреты 232 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина оставил персональные данные на сайте организации. Потом с ним связались представители интернет-компании, рассказали в полиции.

Голос по телефону убедил потерпевшего перевести деньги на банковский счет. После этого с ним перестали поддерживать контакт.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае не стоит переводить денежные средства незнакомым людей, даже если они представляются представителями якобы крупных и солидных организаций.