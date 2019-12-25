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Происшествия

Житель Алтайского края хотел стать криптовалютчиком и потерял более 200 тысяч рублей

Житель Усть-Калманского района нашел в интернете объявление, в котором предлагались услуги по обучению заработку на криптовалюте. Стоили такие секреты 232 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

Мужчина оставил персональные данные на сайте организации. Потом с ним связались представители интернет-компании, рассказали в полиции.

Голос по телефону убедил потерпевшего перевести деньги на банковский счет. После этого с ним перестали поддерживать контакт.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае не стоит переводить денежные средства незнакомым людей, даже если они представляются представителями якобы крупных и солидных организаций.

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