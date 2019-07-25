Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае мужчина из вредности не показал документы на границе и поплатился за это

Житель села Веслоярск так не любит пограничников, что предпочел заплатить штраф, чем просто показать документы. Причем они у мужчины были, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Пограничная служба. Пограничники
Пограничная служба. Пограничники
Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Мужчина ехал на Nissan Teana по трассе Рубцовск — Горняк. Пограничники попытались его остановить, но он, не снижая скорости, поехал дальше.

На подъезде к Горняку автомобиль все же остановили, а водителя задержал пограничный наряд.

Выяснилось, что нарушитель испытывает «личную неприязнь к пограничникам», он специально не остановился, потому что сам живет в пограничной зоне и не обязан предъявлять документы. При этом все необходимые документы у него были.

«Видимо, пренебрежение к российскому законодательству и личная неприязнь не позволили мужчине поступить по-другому», — говорят в ведомстве.

Вместо нескольких минут, затраченных на остановку и предъявление документов, нарушителю пришлось около двух суток объяснять причины, обстоятельства и мотивы своего правонарушения. Суд назначил ему штраф. Нарушитель свою вину признал.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость