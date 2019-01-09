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Житель Алтайского края лишился 70 тысяч рублей после знакомства в интернете

В Алтайском крае мужчина отправил деньги знакомой из интернета, чтобы она смогла приехать в гости. После получения 70 тысяч рублей новая приятельница перестала выходить на связь, пишет ГУ МВД по региону.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

По предварительной информации, в октябре 2018 года 57-летний житель села Шипуново на одном из сайтов познакомился с девушкой, проживающей якобы в Москве. Во время переписки мужчина предложил новой знакомой приехать к нему в гости. Девушка согласилась, но сказала, что она в трудном материальном положении. Потерпевший согласился помочь и перечислил 70 тысяч рублей.

После перевода денег мужчина впервые решил поговорить с приятельницей по телефону. Однако номер, на который он переводил деньги, оказался вне зоны действия сети. В соцсети новая знакомая также не отвечала.

Полицейские проводят проверку.

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