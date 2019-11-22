Житель Алтайского края лишился 350 тысяч рублей при попытке взять кредит

48-летний житель Бийска пытался оформить кредит на 1 млн рублей и попытался найти самый выгодный вариант. В итоге мужчина лишился крупной суммы, рассказали в МУ МВД «Бийское».

Чтобы выяснить, где выгоднее всего оформить кредит, бийчанин начал изучать предложения в интернете. На одном из сайтов он заполнил заявку на получение.

В этот же день мужчине перезвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После оглашения условий, они заключили устную договоренность.

Прежде чем получить документы и деньги, необходимо было оплатить доставку бумаг, страховку и прочие услуги. В общей сложности житель наукограда перевел злоумышленникам около 350 тысяч рублей.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.