Житель Алтайского края на глазах у соседей перерезал горло собаке

Рубцовчане сообщили о кровавом инциденте в одном из дворов: мужчина убил бездомную собаку. По словам очевидцев, пес укусил ребенка после того, как мальчик разозлил животное.

Все случилось вечером 10 августа, пишут в группе «Инцидент Рубцовск». Одна из местных жительниц услышала крики, выглянула в окно и увидела мужчину, идущего по двору с окровавленным ножом.

Как оказалось, он перерезал горло бездомной собаке, любимице всего двора.

«Один мальчик „раздраконил“ пса, и получил за это укус за бедро. Его отец разозлился и на глазах у всего двора убил животное и бросил умирать», — рассказывает очевидица.

По словам соседей, пес ждал около подъезда девочек, с которыми играл, когда к нему подошел мужчина, одновременно с ним вышли дети. Мужчина взял пса за загривок, приставил нож, зашел за подъезд, резанул шею, бросил собаку и ушел.

Пес сумел добраться до машин. Жители дома вызвали полицию, но собака уже умерла.

В полиции подтвердили факт инцидента. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.