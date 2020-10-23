Житель Алтайского края надругался над 80-летней женщиной после отказа дать картошки

55-летний житель Быстроистокского района Алтайского края пойдет под суд за совершение действий сексуального характера над 80-летней беспомощной женщиной.

Сельчанин был пьян, когда пришел к пенсионерке, чтобы попросить картошки. Женщина ему отказала.

Тогда мужчина толкнул ее, а так как бабушка могла передвигаться только с помощью ходунков, то сразу упала на пол.

Нападавший сорвал с нее одежу и, применяя насилие, совершил насильственные действия сексуального характера.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал», — отметили в СУ СКР по краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали на рассмотрение в суд.

За это преступление виновнику грозит до шести лет лишения свободы.