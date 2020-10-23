Житель Алтайского края надругался над 80-летней женщиной после отказа дать картошки

Сельчанин был пьян, когда пришел к пенсионерке, чтобы попросить картошки. Женщина ему отказала.
Тогда мужчина толкнул ее, а так как бабушка могла передвигаться только с помощью ходунков, то сразу упала на пол.
Нападавший сорвал с нее одежу и, применяя насилие, совершил насильственные действия сексуального характера.
«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал», — отметили в СУ СКР по краю.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали на рассмотрение в суд.
За это преступление виновнику грозит до шести лет лишения свободы.