Житель Алтайского края нарубил сосен на 230 тыс. рублей и «сострогал» себе уголовное дело

В марте 44-летний житель посёлка Восточный Тальменского района, не оформив соответствующих разрешительных документов, срубил сырорастущие сосны.
Мужчина планировал вывезти древесину на грузовике и использовать для собственных нужд.
Ущерб Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края оценили в 230 тыс. рублей.
Полицейские изъяли бензопилу, автомобиль ЗИЛ, сортименты сосен. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.