29 марта
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Происшествия

Житель Алтайского края нарубил сосен на 230 тыс. рублей и «сострогал» себе уголовное дело

Сотрудники полиции задержали жителя Тальменского района, подозреваемого в незаконной рубке сосен на сумму в 230 тыс. рублей.

Житель Алтая спилил сосну.
Житель Алтая спилил сосну.
22.мвд.рф

В марте 44-летний житель посёлка Восточный Тальменского района, не оформив соответствующих разрешительных документов, срубил сырорастущие сосны.

Мужчина планировал вывезти древесину на грузовике и использовать для собственных нужд.

Ущерб Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края оценили в 230 тыс. рублей.

Полицейские изъяли бензопилу, автомобиль ЗИЛ, сортименты сосен. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

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