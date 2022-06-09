9 июня
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Происшествия

Житель Алтайского края насиловал маленькую дочь и убил на ее глазах бывшую жену

Жителя Алтайского края будут судить по трем серьезным статьям. Его обвиняют в убийстве, действиях сексуального характера и изнасиловании ребенка. Об этом сообщили в краевом СУ СКР.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

В 2021 году мужчина развелся со своей супругой, с которой они воспитывали пятерых детей. Женщина делала ремонт в своем доме, а детей оставляла с отцом в арендуемом жилье.

В начале ноября того же года ночью бывший супруг во время ссоры ударил женщину поленом по голове не менее трех раз. За всем этим наблюдала его 14-летняя дочь, о чем обвиняемый достоверно знал, указывает следствие.

На глаза ребенка мужчина задушил бывшую жену, а затем сбросил тело в подпол. На следующий день он закопал труп в надворной постройке.

Дочь он заставил молчать, а другим детям, родственникам и полиции сообщил, что экс-супруга якобы ушла из дома. Он даже создал видимость ее поиска.

«После того, как преступление было раскрыто, а обвиняемый задержан, следователями СК установлены иные факты его противоправной деятельности. На протяжении трех лет злоумышленник совершал сексуальное насилие над своей родной дочерью, первый раз изнасиловав ее, когда ребенку было 10 лет», — добавили следователи.

Вину в убийстве он признал частично. Мужчина уверяет, что на глазах дочери ее мать не убивал. По поводу сексуального насилия обвиняемый не стал давать показания.

Уголовное дело передали на рассмотрение суда.

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