Житель Алтайского края насмерть забил женщину за смс от другого мужчины

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя одного из сел Заринского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в конце октября 2018 года в одном из сел Заринского района мужчина выпивал и избил сожительницу. Сельчанин нанес женщине минимум 30 ударов по голове и телу. Причиной жестокости стало смс, которое потерпевшая получила от другого мужчины. В сообщении, которое заметил обвиняемый, было предложение встретиться

Избив потерпевшую, сельчанин пошел спать, а утром обнаружил сожительницу мертвой. После этого мужчина вынес труп и спрятал его в надворных постройках. Вскоре правоохранители раскрыли это преступление.

Кроме того, во время обыска на территории усадьбы обнаружили винтовочные спортивно-охотничьи патроны, купленные незаконно.

«В ходе предварительного следствия мужчина вину признал частично, утверждая, что умысла на убийство гражданской супруги у него не было, и он не предполагал, что женщина может скончаться, так как ранее неоднократно ее избивал за измены», — отмечают в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.