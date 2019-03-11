Житель Алтайского края насмерть замерз в погребе

В Алтайском крае мужчина насмерть замерз в погребе. Уголовное дело возбудили в отношении бывшего родственника погибшего, пишет СУ СКР по региону.

По версии следствия, ночью 28 февраля в доме одного из сел Новичихинского района поссорились пьяные хозяин жилища и его бывший зять. Во время ссоры бывший родственник несколько раз ударил подозреваемого лопатой. Чтобы успокоить мужчину, хозяин дома нанес ему удар в область головы, а затем поместил потерпевшего в погреб. Там он скончался от переохлаждения вследствие воздействия низких температур.

Правоохранитли возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств для предъявления подозреваемому обвинения.