Житель Алтайского края не хотел оплачивать заказ в баре и избил росгвардейца

По данным следствия, ночью в январе 2019 года в одном из пивных баров Новоалтайска посетитель не хотел полностью платить за заказ. У мужчины произошел конфликт с администрацией заведения.
Вскоре на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии, которые попытались остановить мужчину. В ответ он несколько раз ударил одного из росгвардейцев.
Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.