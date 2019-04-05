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Происшествия

Житель Алтайского края не хотел оплачивать заказ в баре и избил росгвардейца

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Новоалтайска. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

По данным следствия, ночью в январе 2019 года в одном из пивных баров Новоалтайска посетитель не хотел полностью платить за заказ. У мужчины произошел конфликт с администрацией заведения.

Вскоре на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии, которые попытались остановить мужчину. В ответ он несколько раз ударил одного из росгвардейцев.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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