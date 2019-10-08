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Происшествия

Житель Алтайского края не хотел отдавать полицейским мешок с наркотиками

В Зональном районе полицейские узнали, что 35-летний житель села Соколово хранит дома наркотики. Они пришли к нему, но добровольно отдавать запрещенные вещества мужчина не стал, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наркотики.
Наркотики.
22.мвд.рф

Получив отказ, полицейские стали искать наркотики и в гараже наткнулись на мешок и полиэтиленовый пакет, наполненные веществом растительного происхождения.

Хозяин сказал, что собирал у села дикорастущую коноплю для собственного потребления. Все вещества изъяли и направили на исследование. Оно показало, что это марихуана общей массой пять кило.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Сельчанину грозит срок от трех до десяти лет.

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