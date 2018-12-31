Житель Алтайского края и кемеровчанин незаконно добыли уголь на 9 млн рублей

Кемеровский Следком окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих 39-летних жителей Кемеровской области и Алтайского края. Их обвиняют в краже. Установлено, что из недр незаконно извлекли и похитили более 5 тысяч тонн угля, в результате чего государству был причинен ущерб в размере свыше 9 млн рублей
По данным источника ТАСС, двое мужчин добывали уголь открытым способом, используя большегрузную горную технику. Уголь они продавали через подставные фирмы.
Уголовное дело направлено в суд.