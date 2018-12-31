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Житель Алтайского края и кемеровчанин незаконно добыли уголь на 9 млн рублей

Двоих мужчин из Алтайского края и Кемеровской области будут судить за незаконную добычу 5 тыс. тонн угля, которую они организовали на угольном разрезе без лицензии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет ТАСС. Ущерб государству превысил 9 млн рублей.

Уголь.
Уголь.
СС0

Кемеровский Следком окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих 39-летних жителей Кемеровской области и Алтайского края. Их обвиняют в краже. Установлено, что из недр незаконно извлекли и похитили более 5 тысяч тонн угля, в результате чего государству был причинен ущерб в размере свыше 9 млн рублей

По данным источника ТАСС, двое мужчин добывали уголь открытым способом, используя большегрузную горную технику. Уголь они продавали через подставные фирмы.

Уголовное дело направлено в суд.

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