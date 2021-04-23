Житель Алтайского края незаконно продал иностранцу ордена и медали СССР

40-летний житель Алтайского края обвиняется в покушении на сбыт за рубеж культурных ценностей. Он продал иностранцу ордена и медали СССР периода Великой Отечественной Войны, сообщили в краевом УФСБ.

Иностранного покупателя он нашел в интернете и предложил приобрести 33 награды с комплектами документов к ним. После получения оплаты более 100 тыс. рублей мужчина отправил посылку по почте, но ее перехватили сотрудники ФСБ.

Согласно заключению эксперта, отправленные предметы относятся к культурным ценностям, как имеющие историческое значение, общей стоимостью от 120 тыс. рублей.

Силовики нашли и того, кто изначально продал мужчине награды. Им оказался коллекционер, который хранил дома более 3 тыс. госнаград с документами: от юбилейных медалей Победы в Великой Отечественной войне до Орденов Ленина.

Коллекции также планировались к сбыту.

«Так, к примеру, обнаруженный комплект наград уроженца Алтайского края, участника Великой Отечественной войны Петра Михайловича Хомутова (Орден Суворова, Орден Кутузова, Ордена Отечественной войны I и II степеней и др.) для потенциальных покупателей оценивался в сумму свыше 1 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе ФСБ.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются другие факты незаконной деятельности и причастность иных лиц.