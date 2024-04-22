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Происшествия

Житель Алтайского края незаконно вывозил из страны двигатели внутреннего сгорания

Алтайские таможенники возбудили три уголовных дела по контрабанде двигателей.

Житель Алтайского края незаконно вывозил из страны двигатели внутреннего сгорания.
Житель Алтайского края незаконно вывозил из страны двигатели внутреннего сгорания.
Алтайская таможня

Отмечается, что двигатели внутреннего сгорания подлежат обязательному экспортному контролю.

Известно, что 44-х летний житель Алтайского края неоднократно перевозил через границу России в Республику Казахстан двигатели внутреннего сгорания, которые могут применяться, в том числе и в военной технике.

Алтайская таможня возбудила уголовные дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС иного вооружения или иной военной техники).

Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и крупный штраф.

Комментарий дала пресс-секретарь Алтайской таможни Алена Кекина.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае железнодорожник допускал к эксплуатации неисправные вагоны.

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