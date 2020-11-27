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Происшествия

Житель Алтайского края ножом и топором пытался убить родного брата, но у него не вышло

Житель Косихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство собственного брата, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
altapress.ru

Согласно данным правоохранителей, в августе этого года между 27-летним обвиняемым и его родственником произошла ссора. Родственники давно не ладили на бытовой почве.

«Обвиняемый, используя малозначительный повод, умышленно нанес брату один удар ножом в область живота, а затем ударил обухом топора по голове. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 35-летнему мужчине была вовремя оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения», — указывают в Следкоме.

Злоумышленник полностью признал вину в содеянном, но заявил, что не намеревался убивать родственника.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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