Житель Алтайского края облил бензином и пожег сожительницу и двухлетнюю дочь

Преступный умысел пресекла сожительница, и 44-летний мужчина не смог довести дело до конца. Она сумела потушить пламя на себе, а потом и в комнате.
В настоящее время обвиняемы заключен под стражу. В отношении мужчины следственный комитет возбудил уголовное дело о покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, а также совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Следствию предстоит выяснить не только обстоятельства произошедшего, но и изучить обстоятельства, предшествующие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.