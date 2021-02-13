Житель Алтайского края облил бензином и пожег сожительницу и двухлетнюю дочь

Пьяный житель Михайловского района поругался с гражданской женой, облил бензином ее и комнату, где находился маленький ребенок и поджег, сообщается на сайте Следственного управления по Алтайскому краю.

Преступный умысел пресекла сожительница, и 44-летний мужчина не смог довести дело до конца. Она сумела потушить пламя на себе, а потом и в комнате.

Преступление. СУ СКР по Алтайскому краю.

В настоящее время обвиняемы заключен под стражу. В отношении мужчины следственный комитет возбудил уголовное дело о покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, а также совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Следствию предстоит выяснить не только обстоятельства произошедшего, но и изучить обстоятельства, предшествующие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.