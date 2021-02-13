Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 февраля -22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края облил бензином и пожег сожительницу и двухлетнюю дочь

Пьяный житель Михайловского района поругался с гражданской женой, облил бензином ее и комнату, где находился маленький ребенок и поджег, сообщается на сайте Следственного управления по Алтайскому краю.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

Преступный умысел пресекла сожительница, и 44-летний мужчина не смог довести дело до конца. Она сумела потушить пламя на себе, а потом и в комнате.

Преступление.
Преступление.
СУ СКР по Алтайскому краю.

В настоящее время обвиняемы заключен под стражу. В отношении мужчины следственный комитет возбудил уголовное дело о покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, а также совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Следствию предстоит выяснить не только обстоятельства произошедшего, но и изучить обстоятельства, предшествующие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость