Житель Алтайского края обиделся на полицейских и сжег их автомобили

Мужчина взял из дома канистру, на автозаправочной станции купил бензин, пришел к отделу и выбрал два автомобиля с отличительными знаками полиции.

Он облил их горючим УАЗ и «Газель», поджег зажигалкой и хотел было скрыться, но его поймал проезжавший мимо водитель такси.

«Пожар потушен сотрудниками полиции, в связи с чем, умысел преступника на уничтожение имущества путем поджога, не доведен до конца по независящим от него обстоятельствам», — сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Ущерб от такой выходки, если бы пироман довел все до конца, мог составлять 2 млн рублей.

«Мотивом совершения данного преступления со слов осужденного явилась обида на сотрудников МО МВД России „Рубцовский“ в связи с привлечением к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — пояснили в прокуратуре.

По совокупности приговоров мужчине назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.