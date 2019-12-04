Житель Алтайского края отсудил полмиллиона за сломанный на работе позвоночник

Горожанин работал на предприятии «Новосибирский строительный поезд-100». После травмы руководство никак не отреагировало на ЧП. Больше года пострадавший обращался в различные инстанции, но никто ему так и не смог помочь.

Тогда мужчина решил обратиться в местное отделение ЛДПР. Партийцы подготовили и направили иск в суд к работодателю о возмещении морального вреда.

В итоге суд вынес решение взыскать с руководства всего 100 тысяч рублей, но «жириновцы» обжаловали решение и сумма компенсации увеличилась в пять раз, сообщили в пресс-службе партии.