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Происшествия

Житель Алтайского края отсудил полмиллиона за сломанный на работе позвоночник

Житель Заринска смог добиться от работодателя компенсации за несчастный случай. Мужчина сломал позвоночник.

Медицина. Больница. Врач.
Медицина. Больница. Врач.
СС0

Горожанин работал на предприятии «Новосибирский строительный поезд-100». После травмы руководство никак не отреагировало на ЧП. Больше года пострадавший обращался в различные инстанции, но никто ему так и не смог помочь.

Тогда мужчина решил обратиться в местное отделение ЛДПР. Партийцы подготовили и направили иск в суд к работодателю о возмещении морального вреда.

В итоге суд вынес решение взыскать с руководства всего 100 тысяч рублей, но «жириновцы» обжаловали решение и сумма компенсации увеличилась в пять раз, сообщили в пресс-службе партии.

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