Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края пытался дать взятку полицейскому, чтобы помочь жене

55-летний житель Рубцовска попытался дать взятку участковому, чтобы супругу не привлекли к административной ответственности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

По данным следствия, в ноябре 2018 года в отношении жены обвиняемого полицейский составил административный протокол за незаконную продажу алкоголя. Мужчина не хотел, чтобы его супругу привлекали к ответственности и решил дать участковому взятку.

Полицейский предупредил горожанина об уголовной ответственности за дачу взятки, но обвиняемый продолжал настаивать на передаче денег. В итоге рубцовчанина задержали.

Во время расследования мужчина признал вину и говорил, что незаконные изготовление и продажа спиртных напитков являются единственным источником дохода семьи. Уголовное дело направили в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость