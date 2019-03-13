Житель Алтайского края пытался дать взятку полицейскому, чтобы помочь жене

55-летний житель Рубцовска попытался дать взятку участковому, чтобы супругу не привлекли к административной ответственности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в ноябре 2018 года в отношении жены обвиняемого полицейский составил административный протокол за незаконную продажу алкоголя. Мужчина не хотел, чтобы его супругу привлекали к ответственности и решил дать участковому взятку.

Полицейский предупредил горожанина об уголовной ответственности за дачу взятки, но обвиняемый продолжал настаивать на передаче денег. В итоге рубцовчанина задержали.

Во время расследования мужчина признал вину и говорил, что незаконные изготовление и продажа спиртных напитков являются единственным источником дохода семьи. Уголовное дело направили в суд.