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Происшествия

Житель Алтайского края пытался обокрасть супермаркет в Калининграде, но его остановила Росгвардия

26-летний житель Алтайского края попался с поличным. Он попытался обокрасть супермаркет в Калининграде, но на место вовремя прибыли сотрудники Росгвардии, сообщает официальный сайт ведомства.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Во время патрулирования, росгвардецы получил информацию о том, что в одном из сетевых магазинов, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв в супермаркет, сотрудники задержали 26-летнего жителя Алтайского края. Общая стоимость украденного товара составила свыше трех тысяч рублей.

Как выяснилось позже, злоумышленник пришёл в магазин и пронёс через кассу товары без оплаты. Это заметил сотрудник торговой точки и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы передали правонарушителя сотрудникам полиции.

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