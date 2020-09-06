Житель Алтайского края пытался обокрасть супермаркет в Калининграде, но его остановила Росгвардия

Во время патрулирования, росгвардецы получил информацию о том, что в одном из сетевых магазинов, сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв в супермаркет, сотрудники задержали 26-летнего жителя Алтайского края. Общая стоимость украденного товара составила свыше трех тысяч рублей.
Как выяснилось позже, злоумышленник пришёл в магазин и пронёс через кассу товары без оплаты. Это заметил сотрудник торговой точки и нажал кнопку тревожной сигнализации.
Росгвардейцы передали правонарушителя сотрудникам полиции.