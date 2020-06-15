Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июня 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края пытался покорить сердце врача «скорой», выдумав преступление

Житель Косихинского района обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении. Как оказалось, никакого нападения не было, рассказали в полиции.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Мужчина рассказал, что к нему ворвались трое неизвестных, приставили нож к горлу и требовали деньги. Полицейским он показал царапину на шее и порез на руке, которые, якобы, получил, пытаясь отбиться от нападавших.

По его словам, нападавшие скрылись.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, вызвали «скорую», стали устанавливать личности преступников.

Через пару часов стражи порядка выяснили, что «потерпевший» придумал всю криминальную историю, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а травмы нанес себе сам.

Причиной оказались возникшие симпатии фантазера к местному медработнику. Чуть ранее ему пришлось обращаться к медику за реальной помощью, и женщина ему понравилась.

Сельчанин решил, что выдуманное нападение позволит ему вызвать «скорую», на которой она приедет к «пострадавшему», и таким образом привлечь внимание объекта его симпатии.

«В результате „скорая“, которую вызвали сотрудники полиции к заявителю, прибыла. Но ее визит разочаровал его — там оказалась совсем другая бригада медиков. К тому времени полицейские уже выяснили, что история с разбойным нападением была придумана», — говорят в ведомстве.

Теперь изобретательному сельчанину грози до двух лет тюрьмы за заведомо ложный донос.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость