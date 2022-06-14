14 июня
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Происшествия

Житель Алтайского края пытался сжечь бывшую возлюбленную

58-летний житель Троицкого района устроил поджог дома своей бывшей сожительницы.

Пождог.
Пождог.
vk.com/altaikrai.sledcom

В ноябре 2021 года он пришел к ее дому и поджег щепки и поролон у одной из стен крыльца с дровяником.

«Убедившись, что произошло возгорание, злоумышленник с места скрылся. Довести преступный умысел до конца ему не удалось по независящим обстоятельствам — находившиеся в доме мужчина и ребенок вовремя заметили пожар и вызвали спасателей», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Свою вину он признал. Пояснил, что мотивом стала ревность к мужчине, на которого его променяла возлюбленная.

Уголовное дело передали в суд.

Ранее житель Алтайского края поджег гостиницу, ударил спасателя и угнал пожарную машину.

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