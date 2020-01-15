Житель Алтайского края под покровом ночи утащил гараж

В Рубцовске у дома в пер. Гражданском украли гараж, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Оказалось, что похититель давно присмотрел отдельно стоящее строение.

Еще в начале осени 2019 года по этому адресу шел ремонт. Как вспомнила старшая по дому, неизвестный мужчина тогда, не объясняя своего интереса, спрашивал, чей это гараж, а потом он исчез.

Сотрудники полиции установили, что к хищению причастен ранее судимый за кражи местный житель 1970 года рождения.

Ночью он эвакуатором перевез гараж на свой земельный участок. Мужчину задержали. Он во всем признался. Причиненный ущерб составил более 40 тысяч рублей. Гараж изъяли и вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело.