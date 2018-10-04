Жителя Алтайского края задержали в другом регионе по подозрению в каннибализме

3 октября в одном из домов поселка Новинка Ленинградской области соседи нашли тело парня с отрубленными головой и руками. В тот же день полиция задержала 22-летнего жителя Алтайского края и его 12-летнюю спутницу, которые предположительно были в том доме. Об этом сообщил сайт 47news.ru.

На погибшем зафиксировали рубленные раны с изъятой плотью в районе сердца, грудной клетки и живота. Рядом лежал топор. Голова покойного находилась в печке, а на плите стояла сковорода.

Соседи видели, как из окна дома, где произошло убийство, выбираются взрослый человек и ребенок. По описанию полиция задержала 22-летнего жителя Алтайского края и его 12-летнюю спутницу.

По предварительной версии, они находились в доме, где было найдено разрубленное тело 21-летнего местного жителя. Соседи рассказали, что молодой человек и девочка некоторое время жили в квартире дома барачного типа на четыре семьи и слышно было, как они ссорились с хозяином жилья. По словам брата погибшего, тот нередко пускал к себе пожить малознакомых людей.

По данным 47news.ru, задержанные признались в убийстве и в том, что пытались приготовить плоть трупа. Однако их показания не совпадают друг с другом.