Житель Алтайского края погиб под трактором в силосной яме

30-летний житель Табунского района погиб в опрокинувшемся тракторе. Следователи подозревают фермера, который пригласил его поработать, в нарушении правил безопасности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 21 августа к главе крестьянского хозяйства одного из сел Табунского района пришел устраиваться на работу 30-летний местный житель. Фермер предложил ему поработать на силосной яме в тракторе «К-701».

Во время первого же рабочего дня фермер не справился с управлением, и трактор, в котором находился молодой рабочий, перевернулся. В результате мужчину зажало в кабине трактора и от полученных травм он скончался на месте происшествия.

В данный момент следователи закрепляют доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

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