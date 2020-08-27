Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 августа 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края погиб под трактором в силосной яме

30-летний житель Табунского района погиб в опрокинувшемся тракторе. Следователи подозревают фермера, который пригласил его поработать, в нарушении правил безопасности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Трактор мчит по грязи.
Трактор мчит по грязи.
Анна Зайкова

По данным следствия, 21 августа к главе крестьянского хозяйства одного из сел Табунского района пришел устраиваться на работу 30-летний местный житель. Фермер предложил ему поработать на силосной яме в тракторе «К-701».

Во время первого же рабочего дня фермер не справился с управлением, и трактор, в котором находился молодой рабочий, перевернулся. В результате мужчину зажало в кабине трактора и от полученных травм он скончался на месте происшествия.

В данный момент следователи закрепляют доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

В 2019 году в новосибирской области под трактором погиб трехлетний мальчик. Ребенок попал под колесо прицепа

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость