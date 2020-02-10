Житель Алтайского края погиб в жутком лобовом ДТП с 41 пострадавшим

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, в котором находился 51 человек. За рулем грузовика был житель Алтайского края, добавляет news.vtomske.ru. Он погиб на месте.

Позже в больнице скончалась 71-летняя пассажирка автобуса.

Всего пострадавших — 41. 14 из них потребовалась госпитализация.

В числе пострадавших семь подростков 2003 года рождения — это группа студентов, ехавших к месту учебы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.