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Житель Алтайского края похитил больше 100 тысяч рублей и сразу прокутил деньги

В Заринске молодой человек похитил из магазина 112 тысяч рублей и потратил почти все деньги в увеселительных заведениях города. Он поехал туда сразу после совершения преступления, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

По предварительной информации, ночью в Заринске 23-летний парень разбил пластиковое окно и проник в подсобное помещение одного из магазинов. Там он похитил 112 тысяч рублей. Деньги хранили в закрытом металлическом ящике, а ключи лежали рядом.

Вскоре подозреваемого задержали в машине такси. У молодого человека изъяли больше 2 тысяч рулей. Он рассказал, что успел прокутить остальные деньги. Известно, что ранее парень был неоднократно судим.

Полицейские возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

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