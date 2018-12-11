Житель Алтайского края похитил больше 100 тысяч рублей и сразу прокутил деньги

По предварительной информации, ночью в Заринске 23-летний парень разбил пластиковое окно и проник в подсобное помещение одного из магазинов. Там он похитил 112 тысяч рублей. Деньги хранили в закрытом металлическом ящике, а ключи лежали рядом.
Вскоре подозреваемого задержали в машине такси. У молодого человека изъяли больше 2 тысяч рулей. Он рассказал, что успел прокутить остальные деньги. Известно, что ранее парень был неоднократно судим.
Полицейские возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.