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Происшествия

Житель Алтайского края получил год строгого режима за кражу 3 тысяч рублей

Житель Барнаула лишился денег с банковской карты, которую забыл отвязать от старого номера телефона, рассказали в прокуратуре Алтайского края. Этим воспользовался новый владелец симки.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

Житель Родинского района купил сим-карту «Билайн» и стал получать смс из Сбербанка с информацией об операциях, проводимых по банковской карте неизвестного человека. Воспользовавшись этим, он неоднократно через номер «900» переводил деньги на свой счет. В итоге с чужой карты он похитил более 3 тысяч рублей.

Прежний хозяин пояснил, что ранее к его номеру был подключен «мобильный банк», но долгое время симкой мужчина не пользовался, не «отвязал» карту. Оператор перепродал номер другому абоненту.

Суд назначил обвиняемому реальный срок — 1 год и 3 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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