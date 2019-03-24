Житель Алтайского края получил 25 лет тюрьмы за пожар, в котором погибли пять человек

20 апреля 2018 года неоднократно судимый 24-летний житель села Косихи поджег деревянный дом, где находились три женщины и двое мужчин в возрасте от 27 до 59 лет. Все они погибли на месте от отравления угарным газом.
Накануне пожара поджигатель пришел в этот дом в гости, поссорился с хозяевами, которые попросили его уйти. «Мужчина обиделся, вышел из дома и поджег веранду», — сообщает прокуратура.
Приговором суда мужчина был признан виновным по ст.105 (убийство), ст.167 (умышленное уничтожение имущества), ст.69, ст.70 УК РФ к 25 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет срока наказания в тюрьме. В апелляционной жалобе он утверждал, что не хотел убивать людей и просил квалифицировать его действия как неосторожное причинение смерти.
Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оснований для изменения приговора не нашла.