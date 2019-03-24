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Происшествия

Житель Алтайского края получил 25 лет тюрьмы за пожар, в котором погибли пять человек

Житель села Косиха получил 25 лет колонии за поджог дома, в результате которого погибли пять человек. Краевая прокуратура сообщает, что он подавал апелляционную жалобу, однако Верховный Суд РФ оставил приговор без изменений.

Пожарные, огонь.
Пожарные, огонь.
Михаил Хаустов

20 апреля 2018 года неоднократно судимый 24-летний житель села Косихи поджег деревянный дом, где находились три женщины и двое мужчин в возрасте от 27 до 59 лет. Все они погибли на месте от отравления угарным газом.

Накануне пожара поджигатель пришел в этот дом в гости, поссорился с хозяевами, которые попросили его уйти. «Мужчина обиделся, вышел из дома и поджег веранду», — сообщает прокуратура.



Приговором суда мужчина был признан виновным по ст.105 (убийство), ст.167 (умышленное уничтожение имущества), ст.69, ст.70 УК РФ к 25 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет срока наказания в тюрьме. В апелляционной жалобе он утверждал, что не хотел убивать людей и просил квалифицировать его действия как неосторожное причинение смерти.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оснований для изменения приговора не нашла.

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