Житель Алтайского края получил 25 лет тюрьмы за пожар, в котором погибли пять человек

Житель села Косиха получил 25 лет колонии за поджог дома, в результате которого погибли пять человек. Краевая прокуратура сообщает , что он подавал апелляционную жалобу, однако Верховный Суд РФ оставил приговор без изменений.

20 апреля 2018 года неоднократно судимый 24-летний житель села Косихи поджег деревянный дом, где находились три женщины и двое мужчин в возрасте от 27 до 59 лет. Все они погибли на месте от отравления угарным газом.



Накануне пожара поджигатель пришел в этот дом в гости, поссорился с хозяевами, которые попросили его уйти. «Мужчина обиделся, вышел из дома и поджег веранду», — сообщает прокуратура.

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Приговором суда мужчина был признан виновным по ст.105убийство), ст.167умышленное уничтожение имущества), ст.69ст.70 УК РФ к 25 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет срока наказания в тюрьме. В апелляционной жалобе он утверждалчто не хотел убивать людей и просил квалифицировать его действия как неосторожное причинение смерти.Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оснований для изменения приговора не нашла.