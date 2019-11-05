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Происшествия

Житель Алтайского края помог приятелю и оказался соучастником преступления

46-летний житель Алтайского края помог товарищу из Новосибирска сымитировать угон. Теперь они оба находятся под стражей по двум уголовным статьям.

Ключи от автомобиля.
Ключи от автомобиля.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, 46-летний житель Новосибирска заявил в полицию об угоне у него автомобиля Toyota Camry. Машина была застрахована на 900 тысяч рублей. По замыслу владельца, страховая компания должна была вернуть ему деньги.

На самом деле новосибирец попросил приятеля инсценировать угон — он передал ключи, а тот перегнал иномарку на территорию ближнего зарубежья.

Через 10 дней владелец автомобиля обратился в полицию и страховую компанию, но его действия пресекли полицейские.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по двум статьям — за мошенничество в сфере страхования, а также за заведомо ложный донос.

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