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7 декабря
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Происшествия
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Житель Алтайского края потерял больше 180 тысяч рублей при покупке тепловизора

В Алтайском крае мужчина хотел купить через интернет тепловизор, но наткнулся на мошенников. Потерпевший лишился 182 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

По предварительной информации, 54-летний житель села Кулунда нашел в интернете объявление о продаже тепловизора. Перед тем как купить прибор, мужчина прочитал отзывы о компании, которые были исключительно положительными.

После этого потерпевший созвонился с якобы представителями фирмы и перевел 182 тысячи рублей. Вскоре мужчина получил сообщение о том, что товар оплачен и передан для отправки в транспортную компанию. После этого сайт удалили, а номер оказался заблокированным.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее жителя Алтайского края обманули на 68 тысяч рублей при покупке эхолотов.

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