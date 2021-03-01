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2 марта
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Происшествия

Житель Алтайского края пойдет под суд за интимную переписку с 14-летней девочкой

19-летнего жителя Троицкого района обвиняют в развратных действиях в отношении подростка.

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

Как установило следствие, в 2019 году молодой человек познакомился в соцсети с 14-летней девочкой.

Во время онлайн-общения он попросил ее снять и прислать ему фотографии порнографического характера. Просьбы сопровождались непристойной перепиской.

«Своими действиями обвиняемый нарушил половую неприкосновенность потерпевшей, оказав отрицательное и развращающее влияние на ее развитие и воспитание», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия молодой человек вину признал и в содеянном раскаялся. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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