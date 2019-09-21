Житель Алтайского края предстанет перед судом за длинный язык

В Алтайском крае будут судить 42-летнего жителя Рубцовска за то, что он оскорбил сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в августе этого года рубцовчанин в вечернее время прогуливался в хорошем настроении по улицам городам. Променад закончился, когда сотрудники Росгвардии остановили пешехода, попросили предъявить документы и предложили вести себя в рамках закона.

В ответ они услышали при свидетелях оскорбления и грубую нецензурную брань. Гвардейцам это не понравилось и они забрали пешехода с собой.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Тем не менее, за оскорбление представителя власти рубцовчанину придется заплатить штраф (статья предусматривает — до 40 тыс. рублей) либо на год заняться исправительными работами.