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Происшествия

Житель Алтайского края признался в истязании шестерых детей

34-летний житель Заринского района признал вину в издевательствах над шестерыми детьми — своими и своей сожительницы.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

Житель села Хмелевка с августа 2018 по декабрь 2019 года беспричинно истязал малолетних. Поводом для физического и морального наказания могла стать любая провинность — недовольство поведением, отказ от сна, школьная неуспеваемость, недоеденная еда и многое другое.

Отец избивал всех детей, нанося удары руками, ногами и различными предметами, рассказали в СК.

Сейчас дети проживают в интернате, так как их родная мама скончалась в январе 2020 года.

Следователи также установили, что в ноябре 2019 года обвиняемый кочергой ударил гражданскую жену, угрожая при этом убийством, а в марте 2020 года угрожал убийством знакомой.

В ходе расследования уголовного дела выяснило, что сельчанин приобрел и хранил марихуану в крупном размере.

Уголовное дело передали в суд.

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