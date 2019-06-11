Житель Алтайского края расплатился жизнью за замечание незнакомцам о мусоре на Катуни

22-летний житель Ставропольского края пойдет под суд за смерть незнакомца, который сделал ему замечание насчет выброшенного на берегу Катуни мусора. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Гость из Ставрополья приехал к родственникам в село Быстрянка Красногорского района. Они выехали отдохнуть на берег Катуни. Молодые люди выбросили мусор и автомобиля, что увидел незнакомый им мужчина. Он сделал компании замечание, после чего получил множественные удары руками и ногами.

Обвиняемый также взял деревянную палку и начал бить мужчину по голове.

С места преступления злоумышленник скрылся вместе с друзьями. Мужчина в больнице скончался от полученных травм.

Преступление произошло в условиях неочевидности, отмечают следователи, но удалось доказать причастность обвиняемого. Вину он не признал.