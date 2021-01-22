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22 января
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Происшествия

Житель Алтайского края решил обкатать новый снегоход и попал под уголовное дело

62-летний житель Благовещенского района купил новый снегоход и решил его обкатать. Он поехал на охоту, застрелил косулю и теперь на него завели уголовное дело.

Косуля.
Косуля.
altaipriroda.ru

Сотрудник охотнадзора в 4 км от поселка Добровольский Суетского района нашел место отстрела одной особи сибирской косули, а в 100 метрах от нее обнаружил место разделывания дикого животного.

Он обратился в полицию. Правоохранители нашли охотника. Оказалось, что он живет в поселке Михайловка Благовещенского района.

Недавно он приобрел себе новый снегоход и решил его обкатать, поэтому и отправился на охоту в сторону Суетского района.

Новый снегоход.
Новый снегоход.
22.мвд.рф

«Увидев косулю, он на снегоходе попытался преследовать животное, а затем выстрелил в него. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что отстрел дикого животного сельчанин осуществил из зарегистрированного ружья, после чего, разделав тушу, забрал мясо косули домой», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

У мужчины не было лицензии на охоту. Полицейские изъяли у него ружье и мясо.

На сельчанина завели дело по статье «Незаконная охота». По предварительным оценкам, ущерб от незаконной охоты может составить более 40 тыс. рублей.

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