Житель Алтайского края с приятелем напал на таксиста под Брянском

Двое мужчин вызвали такси. Приехавший 45-летний водитель повез пассажиров в поселок Осиновая горка Брянского района. Когда до населенного пункта оставалось около километра, один из мужчин попросил водителя притормозить и направил на него пистолет. А когда автомобиль остановился, второй пассажир попытался накинуть на шею водителю ремень безопасности.

Таксист наотмашь ударил по лицу одного из нападавших, вытащил ключи из замка зажигания и выбежал из машины. Пробежав около километра, потерпевший оглянулся — погони за ним не было, — отмечают в ведомстве.