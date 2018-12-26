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Происшествия
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Житель Алтайского края с приятелем напал на таксиста под Брянском

Жителя Алтайского края и жителя Новгородской области подозревают в нападении на таксиста. Все произошло 23 декабря под Брянском, сообщает Управление МВД России по Брянской области.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Двое мужчин вызвали такси. Приехавший 45-летний водитель повез пассажиров в поселок Осиновая горка Брянского района. Когда до населенного пункта оставалось около километра, один из мужчин попросил водителя притормозить и направил на него пистолет. А когда автомобиль остановился, второй пассажир попытался накинуть на шею водителю ремень безопасности.

Таксист наотмашь ударил по лицу одного из нападавших, вытащил ключи из замка зажигания и выбежал из машины. Пробежав около километра, потерпевший оглянулся — погони за ним не было, — отмечают в ведомстве.

Потерпевший позвонил в полицию. Вскоре в пригороде на обочине дороги задержали двоих мужчин, подходивших под описание таксиста. Задержанными оказались 26-летний житель Алтайского края и 38-летний житель Новгородской области. Они признали свою вину.

Выяснилось, что в Брянске мужчины работали на стройке и снимали квартиру. К концу месяца заработанные деньги кончились. Платить таксисту было нечем, поэтому приятели и совершили нападение. Однако в салоне не было денег, добычей стали два мобильных телефона.

Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу. Кроме того, изъяли «довольно реалистично изготовленный» муляж револьвера.

Возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы до 10 лет.

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