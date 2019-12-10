Житель Алтайского края с пулей на плече пропал при сборе трав в горах

Последний раз мужчину видели 25 мая в горно-таежной местности, в урочище «Никишкин ключ» Усть-Коксинского района, где он собирал травы.
Приметы:
- рост 175 см,
- худощавого телосложения,
- тип лица — европейский,
- волосы светло-русые короткие,
- глаза зеленые,
- на затылочной части головы имеется залысина.
Особые приметы:
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на левом плече татуировка синего цвета с изображением пули.
Был одет:
- кепка чёрная с козырьком,
- черная кожаная куртка,
- темно-синие спортивные брюки,
- кожаные туфли светло-коричневого цвета.
Пропал Игорь Самарцев.
04.мвд.рф
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (38848) 22−5-88, 9−23−05, 8 (38822) 9−23−28 или в ближайший отдел полиции по телефону 02.