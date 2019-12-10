Житель Алтайского края с пулей на плече пропал при сборе трав в горах

48-летний житель Бийска Игорь Самарцев отправился на сбор лекарственных трав в Республику Алтай и пропал. Его разыскивает полиция.

Последний раз мужчину видели 25 мая в горно-таежной местности, в урочище «Никишкин ключ» Усть-Коксинского района, где он собирал травы.

Приметы:

рост 175 см,

худощавого телосложения,

тип лица — европейский,

волосы светло-русые короткие,

глаза зеленые,

на затылочной части головы имеется залысина.

Особые приметы:

на левом плече татуировка синего цвета с изображением пули.

Был одет:

кепка чёрная с козырьком,

черная кожаная куртка,

темно-синие спортивные брюки,

кожаные туфли светло-коричневого цвета.

Пропал Игорь Самарцев. 04.мвд.рф

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (38848) 22−5-88, 9−23−05, 8 (38822) 9−23−28 или в ближайший отдел полиции по телефону 02.