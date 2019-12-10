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10 декабря -3°C

Житель Алтайского края с пулей на плече пропал при сборе трав в горах

48-летний житель Бийска Игорь Самарцев отправился на сбор лекарственных трав в Республику Алтай и пропал. Его разыскивает полиция.

Горы. Облака.
Горы. Облака.
СС0

Последний раз мужчину видели 25 мая в горно-таежной местности, в урочище «Никишкин ключ» Усть-Коксинского района, где он собирал травы.

Приметы:

  • рост 175 см,
  • худощавого телосложения,
  • тип лица — европейский,
  • волосы светло-русые короткие,
  • глаза зеленые,
  • на затылочной части головы имеется залысина.

Особые приметы:

  • на левом плече татуировка синего цвета с изображением пули.

Был одет:

  • кепка чёрная с козырьком,
  • черная кожаная куртка,
  • темно-синие спортивные брюки,
  • кожаные туфли светло-коричневого цвета.
Пропал Игорь Самарцев.
Пропал Игорь Самарцев.
04.мвд.рф

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (38848) 22−5-88, 9−23−05, 8 (38822) 9−23−28 или в ближайший отдел полиции по телефону 02.

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