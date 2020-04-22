Житель Алтайского края сбил дорожный знак, пешехода и врезался в автобус

60-летний житель Алтайского края попал в ДТП в Горно-Алтайске. Он не справился с управлением из-за отказавших у авто тормозов, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 21 апреля около 15:55. Мужчина за рулем ГАЗ-277501 врезался в дорожный знак, а затем сбил пешехода 1963 года рождения, переходившего дорогу по переходу.

После это автомобиль внесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом ПАЗ-32054.

Место ДТП в Горно-Алтайске. 04.мвд.рф

По предварительным данным полиции причиной ДТП стала неисправность тормозной системы автомобиля.

Пешеходу потребовалась госпитализация. В тот же день, с полученными ушибами в больницу обратилась кондуктор автобуса, но ее не госпитализировали.

По факту ДТП возбудили административное расследование.