Житель Алтайского края убил человека, 15 раз ударив его по голове топором

В Алтайском крае вынесли приговор 61-летнему жителю Зонального района. Мужчина убил своего знакомого, 15 раз ударив его топором по голове, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Преступление произошло в апреле 2019 года. Как установило следствие, подсудимый и потерпевший вместе работали у одного из местных жителей — занимались сельским хозяйством и животноводством. Весной в дом, где проживали работники, приехал работодатель и мужчины стали совместно распивать спиртное. После того, как хозяин уснул, между работниками произошел конфликт. Один из мужчин 15 раз ударил другого топором по голове. 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном не признал. Он был признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство) и получил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.