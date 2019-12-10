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10 декабря
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Происшествия

Житель Алтайского края убил человека, 15 раз ударив его по голове топором

В Алтайском крае вынесли приговор 61-летнему жителю Зонального района. Мужчина убил своего знакомого, 15 раз ударив его топором по голове, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Топор.
Топор.
СС0

Преступление произошло в апреле 2019 года. Как установило следствие, подсудимый и потерпевший вместе работали у одного из местных жителей — занимались сельским хозяйством и животноводством. Весной в дом, где проживали работники, приехал работодатель и мужчины стали совместно распивать спиртное. После того, как хозяин уснул, между работниками произошел конфликт. Один из мужчин 15 раз ударил другого топором по голове. 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном не признал. Он был признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство) и получил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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